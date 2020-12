vor 46 Min.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall bei Thierhaupten

Ein 79-Jähriger nimmt in Thierhaupten eine Rechtskurve auf der Staatsstraße nicht richtig und gerät in den Gegenverkehr.

Von Sören Becker

Ein 79-Jähriger nimmt eine Rechtskurve auf der Staatsstraße nicht richtig und gerät in den Gegenverkehr. Laut Polizei war der Mann von Sand in Richtung Thierhaupten unterwegs und geriet in der Kurve aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen entgegenkommenden Lkw.

Die Insassen des Lasters blieben unverletzt, aber der 79-jährige Autofahrer und seine 87-jährige Beifahrerin wurden zur Untersuchung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 21.000 Euro. (AZ)

