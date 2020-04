00:32 Uhr

Zwei Verletzte bei einem Motorradunfall

26-Jähriger stürzt alkoholisiert in einer Linkskurve

Zwei Männer sind bei einem Sturz mit dem Motorrad in Emersacker verletzt worden. Verursacht hatte den Unfall ein 26-jähriger Mann, der am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem 27-jährigen Sozius auf der Hauptstraße unterwegs war. Nach Auskunft der Polizei verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad.

Der 26-Jährige erlitt durch den Unfall eine Schürfwunde am linken Knie und an der linken Hand. Nach dem Sturz schob er sein Motorrad von der Unfallstelle auf einen Parkplatz und ließ das Zweirad durch einen Bekannten abholen. Bei seinem 27-jährigen Sozius bestand der Verdacht einer Fraktur des linken Beins. Beide Männer wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen eingeliefert.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 26-jährige Motorradfahrer alkoholisiert war. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst, sein Führerschein sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)

