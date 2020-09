vor 24 Min.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Altenmünster

Beim Abbiegen übersieht eine junge Frau einen entgegenkommenden Autofahrer und es kommt zum Unfall. Mit leichten Verletzungen kommen die beiden Fahrer ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Montag gegen 9 Uhr bei Altenmünster gekommen. Laut Polizei fuhr eine 24-Jährige auf der Staatsstraße 2027 von Hausen/Holzheim Richtung Hennhofen und bog nach links Richtung Zusamzell ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrer. Die beiden Autos krachten zusammen.

Zwei Autofahrer nach Unfall bei Altenmünster leicht verletzt

Beim Ausweichen wurde ein weiteres stehendes Fahrzeug an der Einmündung beschädigt. Die 24-Jährige sowie der 50-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser in Dillingen und Augsburg gebracht.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 37.000 Euro. Die Feuerwehren Altenmünster und Hennhofen waren mit rund 20 Mann zur Verkehrsregelung und zum Abbinden von Betriebsstoffen im Einsatz. (kinp)

