11:35 Uhr

Zwei Zeuginnen halten in Meitingen Ladendiebin fest

Auf frischer Tat ertappt wurde eine 50-Jährige bei einem Ladendiebstahl in Meitingen. Zwei Kundinnen nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf.

Eine Zeugin hatte laut Polizei am Samstag gegen Mittag in einem Getränkemarkt an der Straße Via Claudia eine Frau beobachtet, die eine Flasche Jack Daniels im Wert von 19 Euro einsteckte. Angesprochen auf den Diebstahl ergriff die Frau die Flucht. Zwei Zeuginnen nahmen sofort die Verfolgung auf und hielten die Diebin fest, bis die Polizei eintraf. Die 50-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (thia)

