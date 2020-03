10:31 Uhr

Zwei bestätigte Fälle: Coronavirus hat den Kreis Augsburg erreicht

Im Augsburger Land sind zwei Menschen aus Kutzenhausen und Bonstetten positiv auf Covid-19 getestet worden. Falls auch deren Kinder betroffen sind, könnten Schulen geschlossen werden.

Nun hat das Coronavirus auch das Augsburger Land erreicht: Wie das Landratsamt in Augsburg am Mittwochmittag mitgeteilt hat, liegen dem Staatlichen Gesundheitsamt zwei bestätigte Fälle des Coronavirus vor. Demnach handelt es sich bei dem ersten Fall um einen Mann mittleren Alters. Die Betroffenen kommen aus Kutzenhausen und Bonstetten , sollen allerdings nicht miteinander in Verbindung gestanden haben. Der Mann befindet sich im Augsburger Uniklinikum in Quarantäne. Seine Familie steht unter häuslicher Quarantäne. Angesteckt hat sich der Mann vermutlich in Norditalien , aber nicht in einem Risikogebiet. Die Familie zeigt zurzeit noch keine Symptome einer Erkrankung, heißt es vom Gesundheitsamt. Beide Patienten sind in einem gesundheitlich stabilen Zustand.

Coronavirus-Fälle im Landkreis Augsburg: Zwei Menschen erkrankt

Beim zweiten Fall ist eine Frau mittleren Alters betroffen. Sie und ihre Familie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Wo sich die Frau angesteckt hat, ist bislang noch unklar. Mann und Frau wohnen beide im westlichen Landkreis Augsburg. Die beiden stehen aber in keiner Verbindung zueinander, erklärt das Landratsamt. Beide Familien haben Kinder im schulpflichtigen Alter, deshalb könnten Schulen geschlossen werden. Allerdings nur, wenn auch die Kinder positiv auf das Virus getestet werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden heute im Laufe des Abends erwartet. Um welche Schulen es sich handelt, ist noch nicht bekanntgegeben worden.

Im Landkreis Augsburg gibt es zwei Coronavirus-Fälle. Landrat Martin Sailer mit den ersten Infos. Bei einer Aussage Sailers gibt es eine Einschränkung: Die Testergebnisse der Familienmitglieder des infizierten Mannes stehen noch aus. Video: Philipp Schulte





Wie die Behörden weiter vorgehen, war Thema einer Pressekonferenz, die Mittwochmittag in Augsburg stattfand. Demnach ist der erkrankte Mann Dienstagabend zum Arzt gegangen, die Frau am Mittwochmorgen. "Die Symptome der Erkrankten entsprechenden denen einer Erkältung", sagte Landrat Martin Sailer bei der Pressekonferenz. Beide Patienten gehören nicht zur medizinischen Risikogruppe. Die Erkrankten seien "eng ins gesellschaftliche Leben eingebunden", weshalb nun auch deren Umfeld untersucht werden soll. Wie viele Menschen nun untersucht werden müssen, teilt das Landratsamt nicht mit.

Coronavirus im Landkreis Augsburg: Hotline eingerichtet

Laut Landrat Sailer ist der Kreis "sehr gut" auf Erkrankungsfälle eingerichtet. Für Betroffene hat der Landkreis eine Corona-Hotline eingerichtet. Sie ist zwischen 8 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0821/3102-3999 erreichbar.

Das Coronavirus hat den Landkreis Augsburg erreicht. Was es jetzt zu beachten gibt und wie es den beiden Erkrankten geht. Marc Schlachter vom Gesundheitsamt Augsburg im Gespräch. Video: Philipp Schulte

In Baden-Württemberg wurden am Dienstagmorgen zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Im nahen Zollernalbkreis wurde ebenfalls ein Mann positiv getestet. Auch der 61-Jährige war in Südtirol beim Skifahren. Er befindet sich derzeitig in häuslicher Isolation. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im benachbarten Baden-Württemberg damit auf 28 gestiegen.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: 190 Coronavirus-Fälle in Deutschland - mehrere Infizierte in der Region

