vor 16 Min.

Zwei junge Autofahrer in Unfall verwickelt

Eine 17-Jährige hat in Dinkelscherben die Vorfahrt eines gleichaltrigen Autofahrers nicht beachtet.

Von Gunter Oley

Mit ihrem Leichtfahrzeug wollte eine 17-Jährige am Samstag gegen 19.45 Uhr in Dinkelscherben an einer Einmündung nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei touchierte sie das Heck eines Autos, das auf der Zusamstraße in Richtung Bahnhof fuhr.

Nach Angaben der Polizei hatte das Auto auf der Zusamstraße, das von einem ebenfalls 17-jährigen Jugendlichen im Rahmen des begleiteten Fahrens gesteuert wurde, an dieser Stelle Vorfahrt. Die Insassen der Autos blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden wird auf insgesamt rund 4500 Euro geschätzt.

