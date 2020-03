16.03.2020

Zwei klare Sieger und eine Stichwahl

Nur die Amtsinhaber in Königsbrunn und Schwabmünchen setzen sich klar durch

Spannend war der Wahlabend auch im Süden des Augsburger Lands. Vor allem in Bobingen lieferten sich Amtsinhaber Bernd Müller ( SPD) und sein Mitbewerber um den Chefsessel, Klaus Förster ( CSU), lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen und müssen in die Stichwahl.

Müller holte 34,6 Prozent der Stimmen, Förster landete bei 33 Prozent. Der Bewerber der FBU, Michael Ammer, erzielte mit einem Viertel der Stimmen ein sehr gutes Ergebnis – sein Abschneiden dürfte dafür verantwortlich sein, dass die Bobinger Wähler in zwei Wochen nochmals entscheiden müssen. Klaus Förster ist zuversichtlich: „Ich bin zufrieden, in die Stichwahl gekommen zu sein. Ich hoffe, dass die, die einen Herausforderer gewählt haben, in zwei Wochen auch den Wechsel wählen und mir ihre Stimme geben. Es war ein sehr knappes Ergebnis und ich bin zuversichtlich, dass es im zweiten Wahlgang für mich reicht.“

Auf Anhieb setzt sich in Schwabmünchen der amtierende Bürgermeister Lorenz Müller mit 61,9 Prozent der Stimmen durch. Gegenkandidaten waren Konstantin Wamser (SPD) mit 23,7 Prozent und Margit Stapf (Grüne) mit 14,4 Prozent. Müller hatte gehofft, auf Anhieb die Wahl wieder zu gewinnen, um nicht in eine Stichwahl zu müssen. Hat funktioniert. „Ich freue mich riesig über das Ergebnis“, so Müller. Konstantin Wamser ist mit seinem Ergebnis sehr zufrieden: „Aus dem Stand heraus knapp 24 Prozent, das ist top. Obwohl ich mir schon eine Stichwahl gewünscht hätte.“

In der größten Stadt im Landkreis bleibt Franz Feigl im Amt: Trotz der großen Konkurrenz mit sechs Mitbewerbern setzte sich der amtierende Bürgermeister im ersten Wahlgang mit 53,6 Prozent souverän durch.

Aufgrund der zahlreichen Briefwähler mussten die Kandidaten lange auf das Ergebnis warten. Dass es ein deutlicher Sieg für den Amtsinhaber werden würde, zeichnete sich schon nach den ersten Zahlen ab: Kein einziges Mal rutschte Feigls Stimmanteil unter die 50-Prozent-Marke. Somit kann er ohne Stichwahl seine Arbeit fortsetzen.Damit habe er nicht gerechnet, sagte Feigl.

Die weiteren Ergebnisse in den Stauden und der Nachbarschaft

In Mittelneufnach bleibt die amtierende Bürgermeisterin auch weiterhin Rathauschefin. Insgesamt stimmten 407 Wähler für Cornelia Thümmel, was 63 Prozent der Stimmen bedeutete. 235 Wähler waren für Alois Auer (37 Prozent), so das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend. Auer unterlag bereits vor sechs Jahren als Bürgermeisterkandidat seiner Gegenkandidatin Thümmel.

Die bisherige Bürgermeisterin von Walkertshofen, Margit Jungwirth-Karl, bleibt im Amt. Insgesamt stimmten 502 Wähler für Jungwirth-Karl, 135 Wähler waren für Sven Janzen, so das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend. Janzen, der bereits vor sechs Jahren als damaliger Bürgermeister die Wahl gegen Jungwirth-Karl verlor, unterlag erneut seiner Gegenkandidatin.

Faustdicke Überraschung in Mickhausen: Herausforderer Mirko Kujath setzte sich gegen den Amtsinhaber Hans Biechele durch. Politneuling Kujath holte 51,6 Prozent der Stimmen – und konnte es selbst nicht fassen. „Ich bin total überrascht. Aber irgendwie habe ich den Nerv der Menschen hier getroffen.“

Jetzt ist es offiziell: Gerald Eichinger wird der Nachfolger von Josef Böck an der Spitze von Langenneufnach. Der Kandidat von CSU und Freier Wählergruppe erhielt gestern 76,9 Prozent der Stimmen.

Gerald Eichinger war der einzige Kandidat in Langenneufnach. Er bringt viel Erfahrung ins Rathaus mit: Seit 2008 ist er Zweiter Bürgermeister, außerdem ist der Leiter der Rettungswache Langenneufnach Ortsvorsitzender der CSU.

Die Arbeit von Robert Wippel wird mit einem respektablen Wahlergebnis belohnt: Mit 90,9 Prozent der Stimmen wurde er gestern für weitere sechs Jahre gewählt. Er war der einzige Bürgermeisterkandidat der Gemeinde und wurde von der Gemeinschaft Freie Bürger und der Gemeinschaft Konradshofen nominiert.

Der im Amt bestätigte Bürgermeister Manfred Nerlinger erhielt eines der besten Ergebnisse im gesamten Landkreis. Der Kandidat von CSU und SPD kam auf 97,7 Prozent. Das ist etwas mehr als vor sechs Jahren, als er schon mit 97,6 Prozent einen besonderen Vertrauensbeweis erhalten hatte. Der 58-Jährige geht damit in seine dritte Amtszeit.

Erwin Goßner, der amtierende Bürgermeister von Großaitingen, bleibt im Amt. Er setzte sich souverän mit 73,4 Prozent gegen zwei Mitbewerber durch. (AL, thia)

