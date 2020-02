vor 37 Min.

Zwei neue Geschäftsführer berufen

Neubesetzung in Unternehmen der Lech-Stahlwerke

Seit Februar 2020 sind Heike Rapp und Prof. Klaus Krüger Mitglieder der Geschäftsführung der Lechsped GmbH (LSP) beziehungsweise der Lech-Stahlwerke GmbH (LSW). Das teilt das Unternehmen mit.

Heike Rapp begann 1995 ihre Laufbahn im Unternehmen als Disponentin. 2001 wechselte sie in die Speditionsleitung und wurde Handlungsbevollmächtigte der LSP. Im Jahr 2016 wurde ihr die Prokura übertragen. Seit Februar 2020 verantwortet Heike Rapp als Mitglied der Geschäftsführung der LSP die Geschicke der Spedition gemeinsam mit Dieter Nickl, sie ist damit die zweite weibliche Geschäftsführerin der LSW-Gruppe. Prof. Klaus Krüger hat nach seiner Promotion, die er 1997 auf dem Gebiet der Automatisierung in der Elektrostahlerzeugung erlangte, im Jahr 2003 einen Ruf ans Institut für Automatisierungstechnik der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg erhalten. Dort war er elf Jahre als Professor tätig, zuletzt als Dekan der Fakultät für Maschinenbau.

Im April 2014 begann er seine Tätigkeit in der Max Aicher Unternehmensgruppe, wo er als persönlicher Assistent Stiftungsvorstand Max Aicher in allen Belangen der Energiewirtschaft und Stahlerzeugung unterstützte. Zusätzlich wurde er in den Aufsichtsrat der LSW berufen. 2019 wechselte er in die Geschäftsführung des Stahlwerks Annahütte. Prof. Krüger ist seit Herbst 2018 im Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Stahl und seit Frühjahr 2016 im Beirat Material der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) tätig. (AL)