14.05.2019

Zwei starke Schwestern für die Thierhaupter Feuerwehr

Für Katharina Wolf und Susanne Wittmann ist kein Einsatz zu hart. Und dran ändert auch eine Babypause nichts. Doch eine ganz besondere Aufgabe wartet noch.

Von Laura Gastl

Wenn der erste Ton des Piepsers erklingt, denkt Katharina Wolf nicht lange nach. Sie spürt das Adrenalin durch ihre Adern rauschen, alles wird stehen und liegen gelassen - und es geht auf zum Einsatz. Die 30-Jährige ist eine von insgesamt sechs Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Thierhaupten. Sie bekleidet das Amt der Jugendwartin und erhielt erst im April ihr goldenes Leistungsabzeichen in den Bereichen Löschaufbau und technische Hilfeleistung.

Bei der selben Prüfung zeigte sich auch ihre Schwester und Gruppenführerin Susanne Wittmann erfolgreich: Im Löschaufbau schloss sie mit dem höchsten Abzeichen in Gold-Rot, bei der technischen Hilfeleistung mit Gold-Grün ab.

Tagsüber übernimmt sie oft die Einsatzleitung

Insgesamt gehören etwa 50 aktive Mitglieder zum Feuerwehrverein - ein Großteil Männer. Sind die beiden Kommandanten bei einem Einsatz nicht dabei, gibt Susanne Wittmann häufig die Befehle. „Gerade tagsüber übernehme ich oft die Einsatzleitung, weil beide Kommandanten außerhalb Thierhauptens arbeiten“, erzählt die 36-Jährige. Ihr eigener Arbeitsplatz: das örtliche Rathaus. Trete sie dort bei Feuerwehralarm vor die Tür, stehe manchmal schon einer der Kameraden mit dem Auto bereit, um sie abzuholen.

Für Susanne Wittmann ist es kein Problem, als Frau die Kommandos zu geben. „Kommt ein blöder Spruch, kommt auch einer zurück“, sagt die Thierhauptenerin und lacht. Schon mit 18 Jahren habe sie ihre ersten Einsätze geleitet; 2015 dann absolvierte sie die Ausbildung zur Gruppenführerin. Derzeit lässt sie sich zudem zur Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz in Meitingen ausbilden. Susanne Wittmann merkt an: „Unsere Wehr ist top ausgebildet, häufig sind gar keine Befehle nötig.“

Die „Mama“ für den Nachwuchs

Das sieht auch Katharina Wolf so. Als Jugendwartin ist sie die „Mama“ für den Nachwuchs, an die sich die Jugendlichen mit ihren Anliegen gerne wenden. Im November wurde Katharina Wolf zum ersten Mal Mutter im eigentlichen Sinne. „Während meiner Schwangerschaft bin ich so lange mit auf Einsätze gefahren, bis mir die Hose nicht mehr gepasst hat“, so die 30-Jährige lachend.

Bereits seit Februar ist sie wieder aktiv dabei - immer dann, wenn jemand da ist, um auf ihren Sohn aufzupassen.

Für die beiden Schwestern war schon immer klar, welchem Verein sie einmal angehören möchten. Als Susanne Wittmann mit 15 Jahren zur Feuerwehr ging, waren bereits Vater, Bruder, Cousin und Onkel dabei - und auch viele andere Mädchen, anders als heute. Ihre kleine Schwester Katharina übersprang die Jugendfeuerwehr und trat dem Verein erst bei, als sie volljährig war. „Ich glaube einfach, dass sich viele Mädchen nicht trauen, alleine zur Feuerwehr zu gehen“, vermutet sie und denkt zurück an eigene Zweifel.

Der Verein ist Freundeskreis und Hobby zugleich

Mittlerweile ist die Thierhauptener Feuerwehr zu einer Art Familie für die beiden Frauen geworden, der Verein ist Freundeskreis und Hobby zugleich. Nach einem psychisch belastenden Einsatz reden die Kameraden viel miteinander und verarbeiten so schlimme Erlebnisse. Dabei sei jedes Jahr anders - mal gebe es mehr Einsätze auf den Straßen, mal mehr Unwetter oder Brände. „2016 zum Beispiel hatten wir fünf Verkehrstote und einen Suizid“, erinnern sich die Schwestern.

Beide Frauen sind sich einig: Als Feuerwehrler möchte man in erster Linie den Menschen helfen. Beide freuten sich besonders, als sich ein Mann zwei Jahre nach einem schweren Autounfall bei der Feuerwehr bedankte, die ihm sein Leben gerettet hatte.

An manchen Einsätze wird schmunzelnd zurückgedacht

Doch gleichzeitig gebe es auch Einsätze, an die man sich schmunzelnd zurückerinnert: So fand vor ein paar Jahren in einem Thierhauptener Unternehmen eine Veranstaltung statt, zu welchem selbst gemachtes Popcorn und gebrannte Mandeln serviert wurden. Bei der Reinigung im Nachhinein löste der Dampf heißen Wassers im Mandelbrenner einen Rauchmelder aus, woraufhin automatisch die Feuerwehr alarmiert wurde. Zu löschen gab es an diesem Tag nichts - dafür aber Süßes für Gruppenführerin Susanne Wittmann und ihre Kameraden.

In diesem Jahr steht für die Thierhauptener Feuerwehr noch ein ganz besonderer Einsatz an: Der Verein richtet im August die alljährliche Festwoche aus. Katharina Wolf sitzt mit im Ausschuss und ist zuständig für acht Festdamen.

