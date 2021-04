vor 1 Min.

Zwei verletzte Autofahrerinnen bei Zusammenstoß in Adelsried

Zwei leicht Verletzte und einen hohen Sachschaden hat es am Dienstag bei einem Unfall in Adelsried gegeben. Zwei Autofahrerinnen waren gegen 5.25 Uhr auf der Staatsstraße von Aystetten in Richtung Adelsried zusammengestoßen. Verursacht hat den Unfall laut Polizei eine 63-jährige Honda-Fahrerin. An der Einmündung in Richtung Horgau wollte sie nach links abbiegen, übersah aber eine entgegenkommende 62-jährige Fiat-Fahrerin. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro. (thia)

