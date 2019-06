vor 22 Min.

Zweimal die Traumnote 1,0

In Ursberg gab es einen „Friday for Future“ der besonderen Art

Insgesamt 84 Schüler haben am Ursberger Ringeisen-Gymnasium das Abitur bestanden. 30 Prüflinge haben die Eins vor dem Komma und davon 14 die Note 1,5 oder besser. Drei Schülerinnen haben sich für die Prüfungen zum Max-Weber-Programm qualifiziert, eine davon für die Zustiftung des Hauses Wittelsbach zur Stiftung Maximilianeum.

Für den Abiturjahrgang traten die Jahrgangsstufensprecher Barbara Kastner, Jakob Kriener und Jendrik Schaper ans Mikrofon. Ihre Schulzeit, an die sie sich sehr gern erinnerten, verglichen sie mit einem langen Reifungsprozess ähnlich wie in einer Bierbrauerei. Von zum Schluss 84 Flaschen war da die Rede, die in acht Jahren Gymnasium heranreiften – erst in Braukesseln (Schulklassen), später auf Flaschen gezogen. Die abschließende Qualitätsprüfung (Abitur) habe gezeigt, dass die Braumeister (Lehrkräfte) ganze Arbeit geleistet hätten.

Schulleiter Georg Gerhardt gratulierte nicht nur den Abiturientinnen und Abiturienten, sondern auch den Eltern, und bedankte sich für das vertrauensvolle Miteinander und die daraus erwachsene gemeinsame Erziehungsarbeit. In seiner Ansprache griff er das Motto der Elternbeiratsvorsitzenden auf: „Es ist Freitag. Ja, heiß ist es auch. Künftige Leistungsträger der Gesellschaft bekommen ihr Abiturzeugnis. Das (!) ist Friday for Future.“ Er wünschte den Abiturienten für ihren neuen Lebensabschnitt Optimismus, Neugierde und Gottes Hilfe und Segen. (pac)

