Zweite Familie: Wieso Kunst diese Frau stets fasziniert

Plus Margarethe Külgen aus Lützelburg konnte sich nie beruflich mit Kunst befassen. Wie sie sich trotzdem ihrer Leidenschaft widmet und warum sie das erfüllt.

„Im Alter von zehn Jahren wusste ich, dass ich Künstlerin werden will“, blickt Margarethe Külgen aus Lützelburg weit zurück. Doch sie durfte nicht. Ihr ganzes Leben war dennoch von der Kunst beseelt. Heute hat sie die Zeit und die Freiheit, sich dem künstlerischen Schaffen zu widmen. Niemand, der ihr dreinredet. Der Kulturkreis Gersthofen ist für sie wie eine Familie geworden. Sie trägt mit ihren Gemälden seit vielen Jahren zu den Ausstellungen bei.

Mitten in der Kriegszeit, im April 1943, wurde sie in Göggingen im Wöchnerinnenheim geboren. „Ich lag dort einige Wochen auf Leben und Tod. Meine Mutter traute sich nicht alleine, mich zu besuchen, aus Angst vor einer schlechten Nachricht“, berichtet sie. Als ihr Vater auf Urlaub vom Krieg kam und sie anschaute, öffnete sie das erste Mal die Augen. Er war überzeugt: „Ich habe viele sterben sehen. Die stirbt nicht, sie hat ganz glänzende Augen.“ Die tiefe Verbundenheit zu ihrem Vater Engelbert Eicher, einem ehemaligen Olympioniken, blieb ein Leben lang, und sie pflegte ihn bis zu seinem Tod.

Spiritualität und Malen sind ihr Lebenselixir

Spiritualität gehört zu ihrem Leben von Kindesbeinen an mit dazu. Genauso wie das Malen: „Beides ist für mich Lebenselixier.“ Mit einem Satz des jüdischen Schriftstellers Friedrich Weinreb identifiziert sie sich völlig: „Kunst ist etwas Großartiges. Sie setzt den Menschen auf eine andere Ebene, wo er noch in Verbindung steht mit der verborgenen Seite.“ Der Onkel hatte dicke Kunstbücher, die sie sich als Kind stundenlang anschaute. „Da wurde mein Auge früh geschult“, ist sie sich sicher. Jeden Tag schnappte sie sich die Zeitung und kritzelte die Seitenränder voll. Wenn Bilder darin waren, versuchte sie, diese abzuzeichnen. „Albrecht Dürer faszinierte mich als kleines Mädchen. Wie genau er das Gras und die Blümchen zeichnete.“

Ein Bild von Margarethe Külgen. Foto: Manuela Rieger

Ihre Cousine ging auf die Kunstschule. Wann immer Külgen zu ihrer Tante und deren Familie durfte, beschäftigte sie sich mit der Kunst. „Dort durfte ich ganz ich sein. Wir haben modelliert und gezeichnet. Es war ein Segen, dass es keinen Fernseher und kein Handy gab.“ Die Großeltern lebten in Trient in Italien. Noch heute erinnert sie sich an die Maulbeerbäume. Es war ein unbeschwertes, schönes Leben.

Einst Synchronschwimmer in im Schwimmerbund Augsburg

Ihre Eltern hatten mit der Bäckerei in der Nähe des Josefinums viel zu tun und keine Zeit für sie. „Wenn wir etwas unternommen hatten, dann war es etwas Sportliches“, weiß die bald 77-jährige Dame mit dem wallenden, schlohweißen Haar, und ihre Augen glänzen erneut. Sie gehörte zu den ersten Synchronschwimmerinnen im Schwimmerbund in Augsburg, war viel Bergsteigen und Skifahren. „Alles zur Freude, nicht um Pokale einzuholen“, betont sie. „Diesen Ehrgeiz habe ich in keinem Bereich, auch nicht bei der Malerei.“

Künstlerin durfte sie nicht werden. Also lernte sie im Modehaus Jung in Augsburg Dekorateurin. Damals kam sie mit dem Künstler Lambert van Bommel in Kontakt, der als Dekorateur bei Kröll & Nill arbeitete. Der Kontakt blieb, und später besuchte sie einige Malkurse bei ihm. Ihr Beruf war hart und dennoch von Kreativität geprägt. Im Kaufhof in Düsseldorf wurde sie die Frau mit den goldenen Händen genannt: „Früher hatten wir alles selbst gemacht und tapeziert, Wände bemalt und Platten bespannt.“

Späte Karriere als „Best-Ager-Model“ in München

Als sie ihren Mann kennenlernte, arbeitete sie von früh bis spät in der Firma Dretex in Augsburg mit und war das Mädchen für alles. In dieser Zeit bekam sie ihren Sohn und ihre Tochter: „Es war ein großes Geschenk, dass ich meine Kinder großziehen durfte und in dieser Zeit nicht arbeiten musste.“ Heute hat sie fünf Enkelkinder. Durch ihre Tochter, die in einer Marketingagentur in München arbeitet, wurde sie zur Isar-Botschafterin und ist derzeit als Best-Ager-Model in der bayerischen Hauptstadt auf den Litfaßsäulen zu sehen.

Unter einem Tisch in ihrem großen, hellen Atelier holt sie eine große Rolle hervor. Sie breitet diese aus, und darauf ist eine Modezeichnung zu sehen, wie sie von Karl Lagerfeld stammen könnte. „Das habe ich damals in wenigen Minuten aus dem Handgelenk geschüttelt“, berichtet sie fast ein bisschen wehmütig. Denn heute gelinge ihr das nicht mehr. Die Beschwerden des Alters und so manche Krankheit machen sich bemerkbar.

Atelier und Garten sind in Lützelburg

„Doch das Malen und mein Glaube geben mir Kraft. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch“, erzählt sie mit zufriedenem Lächeln. „Mein Atelier und der Garten sind mein Paradies.“ Unzählige farbenprächtige und eindrucksvolle Gemälde von ihr stehen dort Seite an Seite am Boden, einige hängen an der Wand. Auf einem strahlt ihr Enkel, auf einem anderen sieht man ein Mädchen mit Down-Syndrom porträtiert: „Ich zeichne Menschen, zu denen ich einen Bezug habe.“ Die Landschaftsbilder ziehen den Betrachter in den Bann. Es ist wie Magie, die Himmelslichtungen und Meeresbewegungen wahrzunehmen.

Rat holt sie sich gerne von Kunstgrößen wie den Zwillingsbrüdern Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner, mit denen sie seit Jahrzehnten befreundet ist. Von ihnen lernte sie, selbstbewusst ihren eigenen Stil durchzusetzen. Während die Sonne zum Fenster hereinscheint, begibt sich Kater Cappuccino die Treppe hinunter. Margarethe Külgen lacht: „Eigentlich sollte er Da Vinci heißen, weil sein Lieblingsplatz stets bei mir im Atelier ist.“

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.