„Zwoa harte Nüß“ im Bürgersaal

Mit dem Dreiakter „Zwoa harte Nüss“ wollen die Schauspieler der Theaterbühne Meitingen an vier Tagen das kulturelle Geschehen in der Marktgemeinde bereichern.

Die Theaterbühne Meitingen präsentiert nach zweijähriger Pause wieder einen Schwank in drei Akten. Am Samstag ist die Premiere.

Von Von Peter Heider

Die Meitinger Theaterwochen stehen vor der Tür. Nach zweijähriger Pause präsentieren sich die Akteure der Meitinger Theaterbühne unter der Regie von Gabi Baldermann wieder auf der Bühne im Meitinger Bürgersaal. Mit dem ländlichen Dreiakter „Zwoa harte Nüß“ von Ulla Kling wollen die Laienschaupieler an vier Abenden für Unterhaltung, Spaß und gute Laune sorgen. Die in Augsburg geborene Autorin verfasste das beliebte Stück im Jahre 1979 und stand bei dessen Uraufführung in der Fuggerstadt selbst in der Rolle der Magd Mirzl auf der Bühne.

Kurz zum Inhalt: Auf dem Lechnerhof ist der Kindersegen ausgeblieben. Die Kräuter-Zenz redet der Hofbäuerin Walburga Lechner ein, dass sie selbst daran schuld sei, dass es auf dem Hof keinen Nachwuchs gibt. Denn sie hat einem anderen Maderl den Bauer Severin Lechner weggeschnappt. Dies trübt natürlich das Eheglück. Magd Mirzl und Knecht Loisl, die beide nicht gerade gescheit und von Schönheit ge-zeichnet sind, haben jedoch durch ihr ehrliches und fleißiges Wesen die Zuneigung des kinderlosen Paares erhalten. Gerne würden die Bauersleute die beiden Hofangestellten verkuppeln und als Erben ihres Anwesens sehen. Doch die beiden sehen so „schiach“ aus, dass sie gegenseitig ihre Reize nicht erkennen und andauernd nur miteinander hakeln.

Plötzlich und unerwartet taucht jedoch ein junger „gspinnerter Dichterling“, der von sich selbst sehr überzeugte Poet Siegfried Scheiberling auf, der in dem Glauben lebt, mit wundervollen Reimen und auch Versen aus der „schiachn Rosn“ Mirzl einen Schmetterling machen zu können. Die Turbulenzen überschlagen sich, aber wie das Stück endet und was die Eltern des Poeten, Isidor und Brunhilde Schreiberling sowie ein Wachtmeister mit Namen Kraxlhuber damit zu tun haben, davon können sich die Besucher im Meitinger Bürgersaal an den Aufführungsabenden selbst überzeugen. Es spielen: Christoph Mann (Bauer Severin Lechner), Marion Küchelbacher (Bäuerin Walburga Lechner), Korbinian Mann (Loisl, Knecht), Julia Wagner (Mirzl, Magd), Manuela Reutter (Kräuter-Zens), Norbert Baumgartner (Wachtmeister Kraxlhuber), Mathias Zärle (Poet Siegfried Schreiberling), Michael Hillebrand (Isidor Schreiberling, Vater des Poeten), Yvonne Rechner (Brunhilde Schreiberling, Mutter des Poeten). Hinter der Bühne fungieren: Gabia Baldermann (Regie), Kerstin Schönewald (Souffleuse), Yvonne Rechner (Maske), Stuart Reutter (Technik) und Johann Geißenberger (Bühnenbild)

Die Premiere ist am Samstag 7. April, um 19 Uhr. Die weiteren Aufführungen finden am Samstag 14. April und Samstag 21. April jeweils um 19 Uhr statt, Saaleinlass ist ab 18.30 Uhr. Am Sonntag, 22. April, beginnt die Vorführung bereits um 18 Uhr, Saalöffnung ist 17.30 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Meitingen, Römerstraße 22 aber auch vor den Aufführungen an der Abendkasse erhältlich.

