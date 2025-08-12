Brennendes Wohnmobil auf A8 – Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt

Am frühen Dienstagnachmittag ist es zu einem Brand eines Wohnmobils auf der A8 gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Fahrbahnen zwischen Zusmarshausen und Burgau sind aktuell in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt, der Einsatz dauert an.

Einsatz auf der A8: Vollsperrung durch brennendes Wohnmobil

Das Wohnmobil geriet nach der Anschlussstelle Zusmarshausen in Brand und brannte vollständig aus. Bislang ist noch ungeklärt, was zu dem Brand geführt hat, so die Polizei auf Nachfrage. Der Fahrer des Wohnmobils mit deutschem Kennzeichen konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte vor Ort zufolge war vermutlich ein technischer Defekt an den Bremsen oder den Reifen des Wohnmobils der Auslöser für den Brand.

Die Flammen griffen vom Wohnmobil auch auf ein an die Autobahn grenzendes Waldstück über. Foto: Pansuevia

Die Flammen griffen vom Wohnmobil auch auf ein an die Autobahn grenzendes Waldstück über. Robert Schmidt, Chef des Autobahnbetreibers Pansuevia berichtete unserer Redaktion, dass etwa 200 Quadratmeter Wald in Brand gerieten. Die Feuerwehrwehr ist vor Ort, um den Brand einzugrenzen. Im Einsatz sind die Wehren aus Zusmarshausen, Horgau und Biburg.

Löscharbeiten auf A8 bei Burgau/Zusmarshausen dauern an

Derzeit ist die Strecke bis Burghausen wegen der Löscharbeiten weiter gesperrt. Dass diese zeitnah aufgehoben werden kann, bestätigte die Polizei nicht. Aktuell geht sie davon aus, dass die Reinigung der Fahrbahn einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Einsatzkräfte berichten davon, dass sich Gegenstände des Wohnmobils auf der Fahrbahn befinden, die ebenfalls entfernt werden müssen.