A8 war stundenlang gesperrt: Mit Rinderhälften beladener Lkw ausgebrannt

Die A8 war nach einem Unfall bei Adelsried am Samstag fast den ganzen Tag lang voll gesperrt. Ein mit 20 Tonnen Rindfleisch beladener Kühlanhänger brannte vollständig aus.

Kilometerlanger Stau am ersten Ferientag: Ein mit 20 Tonnen Rindfleisch beladener Lastwagen war am Samstagvormittag auf der A8 bei Adelsried vollständig ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Strecke in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart. Um 21 Uhr wurde die Sperrung schließlich aufgehoben, sodass der Verkehr wieder floss. Grund für die stundenlange Vollsperrung war offenbar die Ladung des Lasters. Sie zu bergen war nicht einfach.

Stau auf A8: Laster hatte rund 200 Rinderhälften geladen

Denn geladen hatte der Lastwagen etwa 200 Rinderhälften zu je rund 200 Kilo. Die Rinderhälften mussten zum Teil einzeln mit einem Kran aus dem ausgebrannten Anhänger geholt werden, um anschließend fachgerecht entsorgt werden zu können, erklärte ein Sprecher der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch Stunden nach dem Unfall lag der Geruch von verbrannten Fleisch in der Luft. Am Samstagvormittag war eine riesige dunkle Rauchwolke kilometerweit zu sehen. Wie es zu diesem aufsehenerregenden Unfall kommen konnte, war am Samstag im Detail noch unklar.

Immenser Sachschaden nach Unfall auf A8 bei Adelsried

Erste Erkenntnisse der Polizei deuten am Sonntag auf einen technischen Defekt am Motor hin. Wie ein Polizeisprecher erklärte, konnte der Fahrer des Lasters sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen und brannte vollständig aus. Der 64-jährige Fahrer blieb unverletzt, berichtet die Polizei. Allerdings ist immenser Sachschaden zu verzeichnen. Das Fett des geladenen Rindfleischs sei in Verbindung mit dem Öl des Fahrzeugs schwer von der Fahrbahn zu entfernen, erklärte der Sprecher der Autobahnbetreibergesellschaft. Mehrere Betonteile der Autobahn müssen ausgetauscht werden, auch Schutzplanken sind beschädigt. Unklar ist, ob auch eine Brücke in etwa 15 Meter Entfernung vom Unfallort beschädigt wurde. Fest stehe schon jetzt, dass der Sachschaden bei etwa 160.000 Euro liegt.

A8 bei Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart stundenlang gesperrt

Durch den Unfall am ersten Tag der Ferien dürften einige Urlauber am Samstag deutlich später an ihrem Ziel angekommen sein. Die Polizei sprach zwischenzeitlich von mehr als zwei Stunden Wartezeit im Stau. Auch in Fahrtrichtung München war die A8 bei Adelsried kurzzeitig gesperrt, um den Rettungskräften den Einsatz zu erleichtern. Um den Brand zu löschen und den Verkehr zu Regeln waren die Feuerwehren aus Zusmarshausen, Gersthofen, Horgau, Adelsried und Streitheim in Einsatz.