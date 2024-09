Staatsforsten warnen: Absperrungen im Wald ernst nehmen

Ein Spaziergang durch den Wald, eigentlich eine entspannende Sache, doch plötzlich tut sich im morgendlichen oder abendlichen Halbdunkel ein Abgrund auf. Zertrümmerte Stücke eines Wasserrohres liegen in einem tiefen Graben. Das war in den vergangenen Monaten in den Wäldern rund um Augsburg kein seltener Anblick für Spaziergänger. Ganze Wegstücke sind weggerissen.

Silvio Mergner von den Bayerischen Staatsforsten aus Zusmarshausen kann aus der Erfahrung heraus genau erklären, wie es dazu kommt, dass Waldwege nach und nach einbrechen. Ein Auslöser war zuletzt der Starkregen mit Überschwemmungen im Juni. Das Wasser sammle sich bei Niederschlägen vorrangig in den Bächen und Gräben des Waldes, über die oftmals Forstwege führten. Deshalb verliefen normalerweise Rohrleitungen unterhalb der Wege, durch die das Wasser unter dem Forstweg durchlaufen könne. Seien diese Rohre verstopft, dann suche sich das Wasser den Weg nach oben und reiße nach und nach den Weg fort.

Aus Sicherheitsgründen sperrten die Angestellten der Bayerischen Staatsforsten solche Waldstellen umgehend mit Absperrbändern ab, ein Teil der eingestürzten Wege ist inzwischen saniert. Silvio Mergner erklärt, dass aber nicht der gesamte Wald den Bayerischen Staatsforsten gehört. Auch private Waldbesitzer, wie die Fugger‘schen Stiftungen bei Wellenbur, würden in solchen Fällen mit Absperrungen im Wald arbeiten.

Icon Vergrößern Eine Wasserrohrleitung liegt zerbrochen in einem großen Graben. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen Eine Wasserrohrleitung liegt zerbrochen in einem großen Graben. Foto: Kristina Orth

Mergner berichtet von einem weiteren Grund für Absperrungen im Wald. Aktuell komme es auf dem Gebiet, der bayerischen Staatsforsten wegen der Holzernte immer mal wieder zu Sperrungen. Die Holzernte sei unumgänglicher Bestandteil der Instandhaltung des Waldes und erfolge vor allem aus zwei Gründen: wegen der Hagelschäden aus dem vergangenen Jahr im Bereich der südlichen Stauden. Ein weiterer Faktor ist die anhaltend hohe Borkenkäferpopulation. Ein Weibchen allein lege schon rund 20 Eier. Die Vermehrung schreite aufgrund der anhaltenden Wärme weiter an, obwohl der Sommer viele anhaltend nasse Monate gebracht habe.

Icon Vergrößern Eine Gelbbauchunke braucht ganz bestimmte Gewässervoraussetzungen für ihr Überleben. Foto: Silvio Mergner (Bayerische Staatsforsten) Icon Schließen Schließen Eine Gelbbauchunke braucht ganz bestimmte Gewässervoraussetzungen für ihr Überleben. Foto: Silvio Mergner (Bayerische Staatsforsten)

Doch nicht immer halten sich Waldbesucher an die Absperrungen. Mergner erklärt, dass man sich dann in Gefahr begibt, auch wenn er das rein menschlich verstehen könne. Niemand nimmt schließlich gern einen Umweg. Auch der Polizei ist das Problem bekannt, wie Pressesprecher Markus Trieb sagt. Zu Missachtungen käme es im Wald aber nicht gehäuft, eher im Straßenverkehr. Rechtlich ist insbesondere Diebstahl oder Beschädigung einer Absperrung strafbar. Wer die Absperrung wissentlich zur Seite räume, gefährde am Ende auch andere Passanten, die bisweilen eine Gefahrstelle deshalb erst zu spät erkennen.

Meistens sind die Waldwege nach kurzer Zeit wieder passierbar

Die meisten der Gefahrstellen im Wald hätten die Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten bereits repariert. Laut Mergner sei dies mit dem richtigen Material und unter Einsatz von Fahrzeugen in einem Tag möglich. Übrigens werden die Bayerischen Staatsforsten nicht erst aktiv, wenn Wege bereits kaputt sind. So werden Wege mit Absicht gewölbt angelegt, damit das Wasser besser abfließen kann. Auch die Anlage von Tümpeln sei bisweilen hilfreich, um weitere Wasserspeicher bei Starkregen im Wald zu haben. Davon profitierten langfristig Menschen, Tiere und Natur. Es gebe dadurch weniger Oberflächenwasserbildung, die Wege und Häuser überschwemmen könnten und gleichzeitig Biotope für Amphibien wie die Gelbbauchunke.