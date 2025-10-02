SPD-Abgeordnete drängen auf barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe auf der Strecke nach Ulm

Auch wenn die Generalsanierung der Bahnstrecke von Ulm nach Augsburg von 2030 auf das Jahr 2034 verschoben ist, muss der barrierefreie Umbau der Bahnhöfe auf der Strecke früher kommen, und zwar losgekoppelt von der Sanierung. Das fordern die bayerischen SPD-Abgeordneten Anna Rasehorn (Augsburg) aus dem Landtag sowie die Bundestagsabgeordneten Heike Heubach (Stadtbergen) und Christoph-Schmid (Günzburg/Neu-Ulm) sowie der Neusässer Stadtrat Christian Rindsfüßer.

Der Verzicht auf Barrierefreiheit sei eine „Unverschämtheit“, so Heike Heubah

Wenn Menschen mit Behinderung auf diese Weise von der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs ausgeschlossen werden, dann sei das nicht nur eine „Unverschämtheit, sondern auch ein Verstoß gegen die in Deutschland geltende UN-Behindertenrechtskonvention“, so Heike Heubach. Christian Rindsfüßer ergänzt: „Den Bahnhöfen in Neusäß und Neusäß-Westheim fehlen immer noch barrierefreie Zugänge. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten wird die Neusässer Bevölkerung hier vom Freistaat Bayern und seiner BEG hingehalten.“

Christian Rindsfüßer fordert schnelle Zwischenlösungen für die Bahnhöfe

„Ein barrierefreier Ausbau der Bahnhöfe erst 2034 im Zuge der Sanierung ist nicht hinzunehmen. Hier muss es zu zeitnahen Zwischenlösungen kommen, um betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine individuelle Mobilität zu ermöglichen.“