Ein besonderer Abiturjahrgang wird am Justus in Neusäß verabschiedet

„Dieser Abiturjahrgang ist ein ganz besonderer“, sagt Stefan Düll, Rektor des Justus von Liebig-Gymnasiums in der Stadthalle Neusäß. Nur 35 Schüler stellten sich in diesem Jahr den Prüfungen. Das lag daran, dass es die letzten Abiturientinnen und Abiturienten des achtjährigen Gymnasiums (G 8) waren. Die meisten stammen aus der Einführungsklasse, die von Absolventen der Real- und Mittelschulen zum Übergang aufs Gymnasium besucht werden kann. Andere sind im vergangenen Frühjahr nicht zu den Abiturprüfungen zugelassen worden. Nur in Neusäß und im Schwabmünchen konnte somit das G8-Abitur noch abgelegt werden.

