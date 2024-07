Die Mittelschule verabschiedet sich von ihren „Helden“

Sie hatten sich ein interessantes Thema für ihren Abschluss ausgedacht, die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 2024 an der Meitinger Mittelschule: Wir sind Helden. Diese Aussage zog sich wie ein roter Faden durch die ökumenische Andacht und die anschließende Entlassfeier in der festlich geschmückten Turnhalle. Religionspädagogin Rebekka Pandel und Konrektorin Stefanie Klein hatten die ökumenische Andacht, die in der Mensa stattfand, vorbereitet.

Auch dort standen Helden wie Jesus, Maradonna oder Spider-Man im Mittelpunkt. In seiner Predigt fragte Pfarrer Stefan Pickart, was denn eine Person zum Helden mache? Seine Antwort an die Mitfeiernden: „Ein wahrer Held wird durch die Größe seines Herzens gekürt“. Pfarrer Gerhard Krammer und Pfarrer Stefan Pickart spendeten den gemeinsamen Segen. Die weltliche Feier in der Turnhalle – überall geschmückt und dekoriert mit „Helden-Figuren“ – eröffnete ein großer Chor bestehend aus Eltern, Lehrern und Schülern mit dem Lied „Ist da jemand?“.

Und das sind die Jahrgangsbesten der 10. Klassen an der Mittelschule in Meitingen: Alessandro Koroll, Emily Zarling und Soey Liere. Glückwünsche nahmen sie von Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzenden Michael Higl, Rektor Peter Reithmeir, Klassleiterin und Konrektorin Stefanie Klein und Lehrerin Claudia Schmid entgegen. Foto: Rosmarie Gumpp

Einstudiert wurde der mit viel Applaus bedachte Beitrag von Matthias Paesler, dem äußerst musikalisch veranlagten Sozialpädagogen der Mittelschule. Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Michael Higl ermunterte in seiner Ansprache die Schülerinnen und Schüler: „Habt Mut, Ihr selbst zu sein, denn Ihr seid wertvoll für unsere Gesellschaft.“ Schülerinnen und Schüler gestalteten auch das musikalische Programm der beiden Abschlussfeiern. Für die vier 9. Klassen fand eine eigene Entlassfeier statt, die beiden 10. Klassen schlossen sich an.

Die letzte Rede von Meitingens Rektor Peter Reithmeir

Delia Krohn sang „Great balls of fire“ und „Hit the road, Jack“. „No roots“ war das musikalische Geschenk an die Entlassschülerinnen und Entlassschüler von Laura Sabelfeld und Fabian Loderers Beitrag „Ghost riders in the sky“ gab der festlichen Stimmung eine besondere Note. Madeleine Schmid meinte in ihrem Grußwort für den Elternbeirat: „Ihr alle könnt stolz auf Euch sein.“ Schülersprecher Noah Veloce aus der Klasse 10aM bedankte sich bei den Lehrkräften und Eltern für eine geduldige, lange Begleitung, die erforderliche Unterstützung und Anerkennung.

Seine letzte Rede als Rektor hielt Schulleiter Peter Reithmeir bei der diesjährigen Abschlussfeier. Er wird mit dem Ende des Schuljahres 2023/24 in den Ruhestand gehen. Und so war schon auch ein wenig Wehmut in seinen Worten zu spüren. Reithmeir zitierte den Sänger David Bowie „We can be heroes just for one day“. Er ging in seinem Redebeitrag der Frage nach, ob die Menschen nur für einen Tag oder für immer Helden sind. „Der Blick durch die toll dekorierte Turnhalle zeigt nicht nur Superman und Supergirl, sondern ein ganzes Team von Heroes, die euren Schritt raus aus der Schule und hinein in die nächste Etappe des Lebensweges führen.“

Ein Lob aus Meitingen an „heldenhafte“ Eltern

Der Dank des Schulleiters ging auch an „heldenhafte Eltern“, die durch Täler und über Höhen gegangen sind. Rektor Peter Reithmeir gab der Schülerschaft diesen Wunsch mit auf den Weg: „Alles Gute und Gottes Segen für jeden einzelnen von euch und das weitere Leben. Seid immer wieder mal Helden, Helden des Alltags und Helden in der Gemeinschaft, in der ihr lebt. Aber passt vor allem auf Euch und auch auf die anderen auf.“

Die Klassleiterinnen und Klassleiter Florian Schwering (9a Ganztagesklasse), Simone Bäuml (9b), Janiene Hürter (9c), Yvonne Schyrer (9 Praxisklasse), Claudia Schmid (10aM) und Stefanie Klein (10bM) überreichten mit Rektor Peter Reithmeir und Schulverbandsvorsitzenden Michael Higl die sehnsüchtig erwarteten Abschlusszeugnisse. Die Besten ihrer Jahrgänge waren Xenia Reichert (1,4), Elena Lindermeir (2,3), Vroni Eberle (1,6), Jean Barth-Frey (1,9), Alessandro Koroll (1,1), Emily Zarling (1,1), Soey Liere (1,2).

Den Qualifizierenden Mittelschulabschluss schlossen an der Mittelschule Meitingen in diesem Jahr 81,91 Prozent der Schülerinnen und Schüler erfolgreich ab, aus den beiden 10. Klassen erhielten alle das Zeugnis über die Mittlere Reife. Die Jahrgangsbesten wurden mit einem Geschenk geehrt, das zu gleichen Teilen vom Elternbeirat und der Marktgemeinde gesponsert wurde. Ebenso wurde an alle Schülerinnen und Schüler und auch die Gäste der druckfrische Jahresbericht verteilt, der über das vielfältige Leben an der Mittelschule Meitingen berichtet.