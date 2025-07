Abschluss des Schullebens mit einer Oscar-Nacht

Ein Meilenstein im Leben von rund 160 Schülerinnen und Schülern wurde an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen gefeiert: die feierliche Entlassung der Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2025 stand ganz unter dem glamourösen Motto „Oscar Nights“. In einem festlich geschmückten Rahmen wurden nicht nur Zeugnisse überreicht, sondern auch besondere schulische Leistungen und persönliche Entwicklungen gewürdigt.

Auftritte der Schülerband und Lehrerband umrahmten den Abend musikalisch. Die Begeisterung des Publikums zeigte: Diese „Oscar Night“ hatte sich ihren Applaus verdient. In ihren Reden würdigten Rektor Robert Walch und Gersthofens 3. Bürgermeisterin Sigrid Steiner nicht nur die schulischen Leistungen der Jugendlichen, sondern auch ihren individuellen Einsatz, ihre Entwicklung und ihren persönlichen Weg. „Jeder Mensch verdient seinen Applaus — nicht nur für das, was er erreicht, sondern für den Weg dorthin“. Rektor Walch betonte: „Ich wünsche allen Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg und Zuversicht für ihren weiteren Weg – ob Ausbildung, weiterführende Schule oder neue Herausforderungen.“ Es gab mehrere besondere Auszeichnungen:

Einige haben den Qualifizierenden Abschluss gemacht

Mittlerer Schulabschluss (MSA): Schulbeste: Anna Theresa Dirr (1,50) – zugleich Klassenbeste der 10M1;

Klassenbester 10M2: Lucas Müller (1,80); Klassenbester 10M3: Fynn Maurischat (1,50); Klassenbeste VOR2: Johanna Selner (1,90); Qualifizierender Abschluss der Mittelschule (QA): Schulbester: Samuel Elias Haringer (1,9) – zugleich Klassenbester der 9a; Klassenbeste 9b: Natalia Maria Marginean (2,3); Klassenbester 9c: Fabian Rhee (2,2); Klassenbeste 9GT: Aryam Al Mahmoud (2,1). Die Schulgemeinschaft, Eltern und Lehrkräfte verabschiedeten ihre Absolventinnen und Absolventen mit Stolz, Applaus und besten Wünschen. (AZ)