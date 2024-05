Welches Maiele ist am schönsten? Stimmen Sie ab!

Wunderschöne Maibäumchen sind in der Nacht zum ersten Mai aufgestellt worden. Wir suchen das schönste Maiele im Landkreis Augsburg.

Dieses Jahr ist etwas besonders: Es ist ein Schaltjahr - und das heißt: Heuer stellen auch Mädels ihrem Freund ein Maiele. Im Landkreis Augsburg war das fast die Regel, wie die vielen Fotos, die wir erhalten haben, zeigen. Wie viele Alternativen es zu dieser Kombination gibt, sieht man in unserer Bildergalerie auch: Da stellt eine Mutter ihrem Sohn ein Maiele, eine Tochter ihrem Papa, ein Freund seinem Freund und vor einem Haus im Landkreis stehen gleich zwei Maiele - für jede Tochter der Familie einer. Ein junger Mann hat für den Baum für seine Freundin gleich ein Betonfundament gegossen und liebevoll bemalt.

Welches Maiele im Landkreis Augsburg gefällt Ihnen am besten?

Und welches Maiele gefällt Ihnen am besten? Unter den Top drei suchen unsere Redaktionen des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen jeweils ein Gewinnerpaar aus. Diese erhalten dann einen Gutschein für ein romantisches Essen mit ihrer Liebsten - entweder vom Hotel Haunstetter Hof in Augsburg oder vom Hotel Posthalterei in Zusmarshausen.

Die Abstimmung endet am Sonntag, 12. Mai um 23.30 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Votings wird von uns benachrichtigt.