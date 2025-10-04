„Der Nahost-Konflikt geht an die Substanz“

Fast genau ein Jahr ist es her, da war Benediktinerpater Nikodemus Schnabel schon mal in Thierhaupten. Der Abt der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem und des Priorats Tabgha am See Gennesaret war extra aus dem Heiligen Land angereist. Nun kehrt der 46-Jährige ins Augsburger Land zurück. Dort wird am kommenden Sonntag das 1275-jährige Jubiläum des Klosters gefeiert. Für den Abt hat es eine besondere Bedeutung.
Thiierhaupten
