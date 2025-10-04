Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Abt Nikodemus Schnabel kommt zum großen Jubiläum des Thierhaupter Klosters aus Israel angereist

Thiierhaupten

„Der Nahost-Konflikt geht an die Substanz“

Das Kloster Thierhaupten feiert am Sonntag sein 1275. Jubiläum. Auch Abt Nikodemus Schnabel reist an. Im Interview berichtet er von der Situation in Jerusalem.
Von Cordula Homann
    • |
    • |
    • |
    Nikodemus Schnabel, Abt der Benediktinerabtei Dormitio, vor dem Turm der Abtei in Jerusalem.
    Nikodemus Schnabel, Abt der Benediktinerabtei Dormitio, vor dem Turm der Abtei in Jerusalem. Foto: Andrea Krogmann/KNA (Archivbild)

    Fast genau ein Jahr ist es her, da war Benediktinerpater Nikodemus Schnabel schon mal in Thierhaupten. Der Abt der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem und des Priorats Tabgha am See Gennesaret war extra aus dem Heiligen Land angereist. Nun kehrt der 46-Jährige ins Augsburger Land zurück. Dort wird am kommenden Sonntag das 1275-jährige Jubiläum des Klosters gefeiert. Für den Abt hat es eine besondere Bedeutung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden