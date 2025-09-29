Die Stockschützen des TSV Dinkelscherben sind jetzt 50 Jahre alt

Seit 50 Jahren besteht die Stockschützen-Abteilung des TSV-Dinkelscherben. Das Jubiläums-Gründungsfest wurde nun mit vielen Mitgliedern, Gästen, Freunden und Gönnern an der für diesen Anlass wunderbar dekorierten Anlage gefeiert. Alle Beteiligten durften sich bestens unterhalten fühlen.

Drei Aufsteiger auf einmal

Abteilungsleiter Werner Rödig konnte auf viele sportliche Erfolge zurückblicken. Rechtzeitig zum 50-jährigen Bestehen schaffte es die Sparte, mit allen drei gemeldeten Mannschaften aufzusteigen. Neben den sportlichen Erfolgen soll auch weiterhin das gesellige und familiäre Miteinander nicht zu kurz kommen, betonte Rödig. Der Ehrenvorsitzende und Moderator Günther Leutenmayr blickte auf die vergangenen 50 Jahre zurück. Angefangen hatte alles im Winter auf dem vereisten Weiher neben dem Kreisjugendheim, bevor der Verein dann 1975 im Gasthaus Vikari gegründet wurde. Nach mehreren Anläufen konnte der TSV 1981 eine asphaltierte Anlage mit drei Bahnen in Betrieb nehmen. Die legendäre „Rote Hütte“ diente zu dieser Zeit als Vereinsheim.

Eine Erneuerung der drei Bahnen mit Pflaster sowie eine Überdachung wurden 2012 geplant und ein Jahr später eingeweiht. Die treibende Kraft hierbei war mit unermüdlichem Einsatz der damalige 2. Vorsitzende Josef Guggemos. Er war es auch, der den Neubau des Vereinsheims vorantrieb. Durch viel Eigenleistung der Mitglieder sowie mithilfe ortsansässiger Firmen konnte der gelungene Neubau 2020 fertiggestellt werden.

Ehrungen

Josef Hartmuth und Ferdinand Kraus, zwei Gründungsmitglieder des Vereins, wurden an diesem Abend geehrt. Herausragend wurde die Würdigung von Abteilungsleiter Werner Rödig. Er wurde von Vereinschef Bernhard Lehner für seinen jahrzehntelangen Einsatz zum Ehrenmitglied des TSV-Dinkelscherben ernannt. (Hans Mayrock)

