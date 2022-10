Achsheimer Pferde machen ukrainischen Kindern große Freude

Zahlreiche ukrainische Kinder haben nach ihrer Flucht vor dem Krieg in Langweid eine Bleibe gefunden. Nun wurde ihnen in Achsheim etwas Besonderes geboten.

Ukrainische Kinder beim Pferdesportverein St. Leonhard in Achsheim: Bei jeder Menge Sonnenschein am blauen Himmel kamen geflüchtete Kinder und Frauen der Gemeinde Langweid zum Pferdenachmittag. Den Mitgliedern und dem Vorstand war es ein Anliegen, den rund 15 Kindern und 15 Frauen aus der Ukraine einen unbeschwerten Nachmittag rund ums Pferd zu bieten. Und diese genossen dieses Angebot sichtlich.

Kurzerhand hatte die stellvertretende Vorsitzende Marion Kopold das bewährte Programm der Achsheimer Kindertage angepasst und auf Stationen ausgeweitet, bei denen kaum Sprachkenntnisse nötig waren: Reiten der Pferde, Pflege von Ponys, Hindernislauf über die mächtigen Springhindernisse und Basteln. Unterstützt wurden die Pferdesportler von Manuela Schnierle, der Integrationsbeauftragten der Gemeinde Langweid, sowie zwei ehrenamtlichen Dolmetscherinnen. Die Bäckerinnen des Vereins unterstützten den Aktionstag mit verschiedenen Kuchen, Kaffee, Getränken und Eis.

„Dass unser Konzept aufgeht, spürt man an jeder Ecke und insbesondere an der guten Stimmung bei den Gästen und Mitgliedern“, zeigte sich der Vorsitzende Andreas Huth erfreut. Die vier anwesenden Pferde und Ponys zauberten schnell ein Lächeln auf die zufriedenen Gesichter. Berührungsängste gab es kaum. Nicht umsonst werden die sanftmütigen Pferde und Ponys schon lange eingesetzt, um Barrieren und Ängste abzubauen.

Ukrainische Kinder bemalen Hufeisen von Gablinger Hufschmieden

Die Nationalfarben der Ukraine waren an diesem Tag gleich mehrmals zu sehen: An der vierten Station durften Hufeisen der Hufschmiede Matthias und Erwin Auernhammer aus Gablingen bemalt werden. Gern haben die Gäste die Hufeisen, ein Symbol des Glücks, in Gelb und Blau bemalt – so wie der Himmel über der Achsheimer Reitanlage am Kellerberg an diesem Tag.

Sportlich geht’s bei den Achsheimer Pferdesportlern am Samstag und Sonntag, 15./16. Oktober, mit einem (Doppel-)Longenkurs und Fahrkurs weiter. Es sind noch Restplätze vorhanden. Informationen zur Anmeldung gibt's unter www.psv-achsheim.de. (AZ)