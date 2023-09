Eggelhofkapelle ist am Wochenende zum Patrozinium geöffnet

Ein kleines Juwel im nördlichen Landkreis Augsburg ist die Eggelhofkapelle. Zu ihrem Patrozinium am kommenden Wochenende ist sie für Besucher geöffnet.

Die erste Septemberhälfte gehört noch zum Sommer. Den mag man vielleicht festhalten, sein Ende hinauszögern oder wenigstens nochmal gebührend feiern. Dazu passt es, dass in der kirchlichen Tradition gleich drei Marienfeste hier Platz finden. Zwei davon finden auch in Bauernregeln ihren Niederschlag: „An Mariä Geburt fliegen die Schwalben furt, bleiben sie noch da, ist der Winter nicht nah.“ (8. September) oder: „Mariä Nam‘, kommen die Schwalben zsamm“ (12. September).

Dass das nicht ganz eindeutig ist oder sich auch widersprechen könnte, dass sie zuerst fortfliegen und dann zusammenkommen sollen, trägt wahrscheinlich einfach dem Rechnung, dass die Realität sich doch mitunter auch nicht unbedingt an die Regeln hält. Auch wenn es häufig so sein mag. Wie es künftig angesichts des begonnenen Klimawandels und globaler Krisen um die Aussagekraft der Bauernregeln bestellt ist, sei dahingestellt. Der Wandel, auch das Aussterben mancher Traditionen im Lauf der sich ändernden Zeiten, hat längst begonnen. Ob damit verbundene Fragen und Nöte weiterhin Antworten und Resonanz in einer Kultur des vertrauenden Miteinanders finden, wird spannend.

Feierliche Vorabendmesse und Tag der offenen Tür in der Eggelhofkapelle

Mit dem Gedenktag „Mariä Schmerzen“ (15. September) versucht es die kirchliche Tradition weiterhin. Konkret feiert die Gemeinde St. Peter und Paul, Achsheim das Patrozinium ihres herausragenden Denkmalorts, der Eggelhofkirche zwischen Achsheim und Biberbach, mit einer feierlichen Vorabendmesse am Samstag, 16. September, um 19.15 Uhr. Da lohnt sich ein Besuch der sonst geschlossenen Kirche ebenso wie am Tag darauf, wenn von 14 bis 17 Uhr die Eggelhofkirche für Besucher geöffnet ist. (AZ)

