Jubiläum begeistert nicht nur die Achsheimer Pferdesportler

Seit 50 Jahren gibt es den Pferdesportverein Achsheim schon. Mit einer guten Mischung aus Sport und Fest feierten die Mitglieder seinen Geburtstag.

50 Jahre nach der Gründung des Pferdesportvereins Achsheim und zahlreichen durchgeführten Wanderritten lud der Verein zur Jubiläumsveranstaltung erneut ein. 50 Reiter und zehn Kutschfahrer erkundeten die 20 Kilometer lange Strecke rund um Achsheim und lösten dabei knifflige Rätsel.

Um die Wertung anführen zu können, mussten im Anschluss Geschicklichkeitsaufgaben auf der Reitanlage gemeistert werden. Dies gelang den Achsheimer Vereinsmitgliedern sichtlich gut: Anna Schuster, Susanne da Silva Passos und die Teilnehmer vom Freiberger-Gespann, welches Helga Sinniger fuhr, freuten sich über Ehrenpreise. „Beim Wanderritt oder der Wanderfahrt können alle Pferdesportler teilnehmen“, sagte Marion Kopold. Die 140 Achsheimer Sportler betreiben nahezu alle Sparten des Pferdesports und finden auf der drei Hektar großen Sportanlage am Kellerberg optimale Bedingungen.

Sportflächen in Achsheim wurden modernisiert

Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, wurden in den letzten Jahren die Sportflächen modernisiert und erweitert. „Durch eine insektenfreundliche und separat schaltbare Flutlichtanlage, die in Kürze in Betrieb genommen werden soll, möchten wir die Reithallenbelegung etwas entzerren und die Trainingszeiten auf dem Außenplatz im Winter verlängern“, so Vorsitzender Andreas Huth. Dies wird umso wichtiger, weil immer mehr Mitglieder auf der Anlage Sport treiben. Um sie weiterhin unfallfrei und sicher nutzen zu können, organisierte der Verein nach dem Wanderritt eine Segnung des Dressurplatzes und der mitgebrachten Tiere durch Diakon Jürgen Brummer.

Mit Fahnenabordnungen und Festmusik vom Musikverein Langweid gestaltete Pater Peter Kuzma einen Gottesdienst in der Dorfkirche St. Peter und Paul. Im anschließenden Empfang begrüßten die Pferdesportler zahlreiche Gäste. Auch der zweite Bürgermeister Christian Herfert, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportbund Dieter Greiner und der Ehrenvorsitzende des Reit- und Fahrverbands Schwaben Wulf-Dieter Mittelstrass sprachen Grußworte und übergaben Ehrenurkunden. Andreas Huth blickte zufrieden auf die vergangen fünf Jahrzehnte zurück und schloss mit einem Blick in die Zukunft: „Mutige Männer stellten die richtigen Weichen im März 1973, fleißige Vorstandsteams danach formten einen Verein daraus und wir heute versuchen die Zukunft aktiv zu gestalten.“ Anschließend wurden drei Gründungsmitglieder, Josef Steppich, Leonhard Kuchenbaur und Erich Rada, für Ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. (AZ)