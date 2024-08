Ortstour - was ist das Schöne an Achsheim?

„Zeigen Sie uns Ihren Ort“, heißt unsere aktuelle Sommerserie. Ziel ist ein ungezwungene Austausch mit den Menschen vor Ort. Was sind ihre Lieblingsplätze? Was stört sie? Worüber wollten sie schon immer einmal sprechen? Die Redaktion kommt für solche Gespräche vorbei.

In Agawang, Margertshausen, Ustersbach und Ellgau waren wir schon und haben erfahren, warum sich die Menschen dort so wohlfühlen, was sie an ihrer Heimat schätzen. (AZ)

Am Donnerstag, 29. August, ist Redaktionsleiterin Cordula Homann mit Volontär Jonathan Lübbers und Fotograf Marcus Merk in Achsheim. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kirche. Alle sind willkommen. Wir freuen uns auf interessante Begegnungen mit den Achsheimerinnen und Achsheimer, egal, ob Einheimische oder Zugereister, die uns zeigen, was den Ort so lebens- und liebenswert macht. Die Unterhaltung kann auch bei einem Spaziergang, am Gartenzaun oder beim Anschauen von Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten geführt werden. (AZ)