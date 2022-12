Schuppen neben einem Wohnhaus in Achsheim fängt Feuer

Rechtzeitig vor Ort war am Freitag die Feuerwehr bei einem Brand in Achsheim.

Rechtzeitig vor Ort war am Freitag die Feuerwehr bei einem Brand in Achsheim. Dort war gegen 14 Uhr in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte aus Achsheim und Langweid löschten das Feuer und konnten so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Da sich der Brand in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus befand, konnten einige Kräfte teilweise zu Fuß zum Einsatzort laufen. Nach eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehren wieder abrücken. Foto: C. Bruder