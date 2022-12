Seltsamer Unfall bei Achsheim beschäftigt die Polizei

Angeblich stößt ein älteres Ehepaar in Achsheim mit dem Wagen einer 18-Jährigen zusammen. Diese ist betrunken, ihr Auto stark beschädigt, doch vom Unfallgegner fehlt jede Spur.

Ein seltsamer Unfall hat sich am Sonntagmorgen in Achsheim ereignet. Die Polizei hatte gegen 7 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin angetroffen, die angab, dass sie mit dem Wagen eines älteren Ehepaars zusammengestoßen sei. An ihrem eigenen Auto hatten die Airbags ausgelöst und die Vorderachse war gebrochen. Der Unfallgegner war allerdings verschwunden.

Aufgrund des massiven Schadens am Auto der 18-Jährigen, geht die Polizei davon aus, dass auch der Wagen des älteren Ehepaars erheblich beschädigt sein müsste. Angeblich aber wollte das Paar keinen Schaden am Fahrzeug geltend machen, daher sei auch kein Austausch der Personalien erfolgt. Allerdings bemerkten die Beamten bei der Aufnahme des Unfall etwas anderes: Die 18-Jährige hatte mehr als 1,4 Promille im Blut, ihr Begleiter sogar über zwei Promille.

Unfallgegner fehlt: Polizei sucht Unfallspuren an Hausmauer oder Zaun

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Ehepaar. Auch Hinweise, ob es im Bereich der Straßen Am Tannenberg/Bauernstraße frische Unfallspuren vielleicht an einer Hausmauer oder einem Zaun gibt, werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)