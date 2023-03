Achsheim

10:31 Uhr

Unbekannter reißt Verkehrsspiegel bei Achsheim ab

Ein Verkehrsspiegel ist in Achsheim von Unbekannten beschädigt worden.

Ein Verkehrsspiegel ist in Achsheim von Unbekannten beschädigt worden. Der Täter riss laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Vorrichtung im Bereich der Bauernstraße aus seiner Halterung. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bereits um den vierten Schaden an dem Spiegel in letzter Zeit. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 70 Euro. (thia)

