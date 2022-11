46-Jähriger fährt in Adelsried auf seine Vorderfrau auf

Eine 69-Jährige in ihrem VW T-Roc muss verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkt der Fahrer einer A-Klasse hinter ihr zu spät

Erneut hat es im Kreisverkehr in Adelsried gekracht. Der 46-Jährige Fahrer eines Mercedes A-Klasse wollte gegen 10.20 Uhr von Adelsried in Richtung Aystetten fahren und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 69-Jährige in ihrem VW T-Roc verkehrsbedingt anhalten musste.

Der 46-Jährige fuhr auf und verursachte laut Polizei einen Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)