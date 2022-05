52-Jähriger gerät in Adelsried betrunken in eine Polizeikontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in Adelsried schlägt den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Verdacht bestätigt sich.

Einen Monat lang muss ein 52-Jähriger nun auf sein Auto verzichten. Der Mann war am Donnerstag gegen 22.35 Uhr in der Dillinger Straße in Adelsried mit seinem Mercedes Vito in eine Polizeikontrolle geraten.

Dabei kam den Beamten laut Polizei deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von knapp 0,8 Promille. Dem Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot. (thia)