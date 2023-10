A8 am Dienstag teils gesperrt: Arbeiten nach Unfall bei Adelsried dauern an

Ein mit 200 Rinderhälften beladener Lastwagen brannte auf der A8 bei Adelsried vollständig aus. Wegen des Unfalls am Samstag kommt es am Dienstag zu neuen Sperrungen.

Die Reinigungsarbeiten nach dem schweren Unfall auf der A8 bei Adelsried gehen weiter. Wie berichtet, geriet dort am Samstagvormittag ein mit rund 200 Rinderhälften beladener Lastwagen in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Fahrer blieb unverletzt. Infolge des schweren Unfalls war die vielbefahrene A8 bei Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart den ganzen Tag lang gesperrt. Am Dienstag ist nun mit neuen Sperrungen zu rechnen – allerdings sind diesmal nur einzelne Fahrspuren betroffen.

Sperrungen auf der A8 am Dienstag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr

Nach Auskunft der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia werden die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle am Dienstag um 8.30 Uhr fortgesetzt. Zunächst wird deshalb die linke Spur in Fahrtrichtung Stuttgart für Spülarbeiten gesperrt. Etwa ab 10 Uhr wird dann die rechte Fahrbahn gesperrt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 16.30 Uhr andauern. Solange ist damit zu rechnen, dass einzelne Fahrstreifen auf der A8 bei Adelsried gesperrt sind. Unter anderem wird eine Schutzplanke erneuert und eine neue Ölwanne an einem Regenrückhaltebecken eingebaut.

In einigen Monaten werden anschließend einzelne Blöcke der Autobahn ausgetauscht. Diese Arbeiten sollen nachts stattfinden, um langen Stau zu vermeiden. (kinp)

