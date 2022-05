Adelsried

vor 17 Min.

Adelsried bekommt eine neue Seniorenwohnanlage

So sieht das Modell für die neue Seniorenwohnanlage in Adelsried in der Dillinger Straße aus.

Plus Die Bauarbeiten für die neue Seniorenwohnanlage in Adelsried können beginnen. Eine Diskussion gab es im Gemeinderat zur Zahl der Parkplätze.

Von Michaela Krämer

Mit den Bauarbeiten am Neubau einer Wohnanlage für seniorengerechtes Wohnen in Adelsried kann begonnen werden. Dies verkündete Bürgermeister Sebastian Bernhard im Gemeinderat. Architekt Peter Bodenmüller stellte das Projekt nochmals vor. Mittlerweile wurde der Vertragsentwurf durch einen Rechtsanwalt geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Grundlage aus dem Jahr 2010 immer noch Gültigkeit hat. Der Plan wurde von den Maßen her übernommen und auf die heutigen Bedürfnisse angepasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen