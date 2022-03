Adelsried berät über Glasfaser, Luftreiniger und Wanderwege

Nur neun Mitglieder waren zur Sitzung des Gemeinderats in Adelsried erschienen.

Die Krankheitswelle macht auch vor Gemeinderäten nicht Halt. Nur neun Mitglieder waren jetzt in der Adelsrieder Sitzung vertreten. Beschlussfähig war das Gremium dennoch. Unter anderem ging es um die Luftreiniger im Kindergarten, um Wanderwege und um den Glasfaseranschluss für das Rathaus.

Die Gemeinde Adelsried plant, das Rathaus mit einem leistungsfähigen Glasfaseranschluss aufzurüsten. Dies wurde bereits im nichtöffentlichen Teil der Sitzung im Januar besprochen. Günstigster Anbieter war die Firma miecom mit rund 40.400 Euro. Bei einer Förderung von 80 Prozent kommen rund 8.100 Euro auf die Gemeinde zu. Der Gemeinderat hat dieses Angebot einstimmig angenommen.

Teilnahme am Real West-Programm

Das Leader-Programm startet für den Zeitraum 2023 bis 2027 in eine neue Förderperiode. Bisher lag die Teilnehmergebühr der Gemeinden bei 1,80 Euro pro Einwohner im Jahr. Jetzt könne die Teilnehmergebühr in der neuen Förderperiode bei gleichbleibender Beteiligung aller Kommunen auf 1,50 Euro in Aussicht gestellt werden, teilte Bürgermeister Sebastian Bernhard mit.

Einig war man sich, aus Real West künftig mehr Nutzen ziehen zu wollen. Das sei auch im Sinne der Solidarität für den Raum des westlichen Landkreises, den das Gebiet Real West einschließt. Die Teilnahme an der Förderperiode wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Damit bekommen Bürgerinnen und Bürger wieder die Chance, ihre Heimat selbst zu gestalten.

Förderanträge für Wanderwege

Mitglieder der Projektgruppe hatten dem Bürgermeister vergangene Woche zwei neue Wanderwege vorgestellt. Im Zuge dessen hat Sebastian Bernhard zwei Förderanträge im Regionalbudget beim Entwicklungsforum Holzwinkel – Altenmünster eingereicht.

Luftreiniger für den Kindergarten

Über Luftreiniger wurde bereits in der vergangenen Sitzung mit dem Elternbeirat diskutiert. Nun gab es einen Vorort-Termin, um ein Konzept auszuarbeiten, wo die Lüftungsgeräte angebracht werden könnten. Auch müsse noch geklärt werden, welche Geräte in Frage kommen, berichtete Bernhard.