Neuer Treffpunkt in Adelsried: Die Gemeinde hat jetzt ein "Schwätzbänkle"

Plus Anne Straßer will, dass die Menschen in Adelsried ins Gespräch kommen. Deshalb hat sich die ehemalige Apothekerin etwas ausgedacht. Wie das funktionieren soll.

Von Tobias Müller

"Setzen, Schwätzen, Zuhören". Dieser Schriftzug ist auf einer neuen Bank vor der Anna-Apotheke in Adelsried zu lesen. Die Idee zu dem "Schwätzbänkle" hatte Anne Straßer, die die Apotheke über 30 Jahre lang bis Dezember 2013 führte. "Ich habe gehört, dass es so was in Baden-Württemberg gibt, und dachte mir, das wäre doch auch was für Bayern", sagt die ehemalige Apothekerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

