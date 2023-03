Für diese Projekte macht Adelsried neue Schulden

Plus Für Grundstückskäufe und Baumaßnahmen nimmt die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 5,5 Millionen Euro auf. Auch der Hebesatz für Gewerbesteuern wird angehoben.

Der Adelsrieder Gemeinderat hat das Haushaltspaket für das Jahr 2023 einstimmig verabschiedet. Das Gesamtvolumen beträgt rund 16 Millionen Euro. Davon entfallen 6,5 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 9,5 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Kämmerin Anna Zevakina hatte den Haushaltsplan, der bereits im Haupt- und Finanzausschuss gründlich vorberaten worden war, noch einmal für das Gremium zusammengefasst.

Die Ausweisung neuer Baugebiete und Gewerbeflächen, der Bau der Seniorenwohnanlage, der Notverbund Wasserversorgung, Kanal- und Straßensanierungen, die Erweiterung des Schulgebäudes, Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr wie der Gerätewagen-Logistik, und der Kauf von Grundstücken und Aufstellung der Bebauungspläne "Gewerbegebiet an der A8" und "Schöner Mann" – das sind die Schwerpunkte, in die die Gemeinde kräftig investieren muss. Für das neue Kindergartengebäude bzw. Erneuerung des bestehenden Gebäudes ist die Machbarkeitsstudie bis auf ein paar wenige Details fertiggestellt und wird in einer der nächsten Sitzungen ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung sein, so Bürgermeister Sebastian Bernhard.

Mehr Einnahmen in der Adelsrieder Gemeindekasse

Wesentliche Säulen im Verwaltungshaushalt sind die Einnahmen aus Steuern, Steueranteilen, Zuweisungen und aus der Verkehrsüberwachung mit insgesamt rund vier Millionen Euro. Durch die Erhöhung der Grundsteuer im Jahr 2022 erwartet die Gemeinde Einnahmen in Höhe von 385.300 Euro. Stetig gestiegen ist auch der Anteil an Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, etwa im Bereich Kindergarten- und Krippengebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Mieten, Pachten und Ähnlichem mit rund zwei Millionen Euro. Sonstige Einnahmen wie Zinsen, Konzessionsabgaben oder Verspätungszuschläge spülen der Gemeinde fast 178.000 Euro in die Kasse.

Gesamtvolumen des Haushalts: 15,9 Millionen Euro (2022: 9,8 Milionen Euro) Verwaltungshaushalt: 6,4 Millionen Euro (2022: 6,1 Millionen Euro) Vermögenshaushalt: 9,5 Millionen Euro (2022: 3,7 Millionen Euro)

Wichtige Einnahmen: Grundsteuer A: 16.700 Euro (2022: 16.600 Euro) Grundsteuer B: 286.600 Euro (2022: 255.000 Euro) Gewerbesteuer: 1,5 Millionen Euro (2022: 1,4 Millionen Euro) Schlüsselzuweisung: 189.000 Euro (2022: 80.500 Euro)

Wichtige Ausgaben: Personalkosten: 2,5 Mllionen Euro (2022: 2,3 Millionen Euro) Kreisumlage: 1,6 Millionen Euro (2022: 1,5 Millionen Euro)

Kredite und Rücklagen: Kreditaufnahme: 5,5 Millionen Euro (2022: 1,2 Millionen Euro) Schuldenstand: 6,1 Millionen Euro (Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023) (2022: 2,2 Mio. Euro) Rücklagen: 371.355 Euro (2022: 1,9 Millionen Euro) (kräm)

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 345 Prozentpunkte neu festgesetzt werden. Auf diese Weise möchte Adelsried den Gewerbestandort im Hinblick auf die derzeit unsichere Wirtschaftslage stärken und unterstützen. Dies wurde vom Gremium einstimmig befürwortet. Aufgrund der Schlüsselmasse und des flächendeckenden Anstiegs bei der Steuerkraft wurde der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung erhöht. Dank dieser Erhöhung und des gleichzeitigen Bevölkerungszuwachses kann die Gemeinde knapp 189.000 Euro an pauschalen Zuweisungen vom Land erwarten.

Gemeinde Adelsried: Kredit in Höhe von 5,5 Millionen Euro eingeplant

Im Verwaltungshaushalt verzeichnen die Personalausgaben in Höhe von 2,5 Millionen Euro einen starken Anstieg, gefolgt von den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro und der Kreisumlage in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Für den Erwerb von Grundstücken sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Millionen Euro nötig. Durch Rücklagenentnahme sind 3,5 Millionen Euro eingeplant.

Kämmerin Anna Zevakina fasste noch einmal zusammen: Es sind hohe Investitionsausgaben auf der einen Seite, auf der anderen Seite stehen künftige Einnahmen aus den Grundstücksveräußerungen, sodass Rücklagen aufgebaut werden können, um weitere Investitionen planen zu können. "Mit Blick auf den Gesamthaushalt von rund 16 Millionen Euro ist es ein Haushalt, der auf Zukunft geschaltet ist", sagte Bürgermeister Sebastian Bernhard. Die Adelsrieder Räte verabschiedeten den Etat für 2023 einstimmig.