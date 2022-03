Adelsried modernisiert die Wasserversorgung

Nach einem Hinweis des Gesundheitsamtes sollen Pläne für die Wasserversorgung in Adelsried erstellt werden.

Der Gemeinderat Adelsried hat sich mit einem barrierefreien Weg bis zur Kirche beschäftigt. Außerdem ging es in der Sitzung um einen Zuschuss für die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer und um die Pläne zur Wasserversorgung.

Pläne zur Wasserversorgung: Das Gesundheitsamt hat die Wasserversorgung in der Gemeinde bemängelt und fordert einen Maßnahmenplan. Bürgermeister Sebastian Bernhard (CSU) sagte: "Gewisse Bereiche der Wasserversorgung sind bei uns technisch nicht auf dem neuesten Stand." Das sei aber nicht ungewöhnlich. "Dadurch entsteht keine Beeinträchtigung der Wasserqualität", betonte er. Das Ingenieurbüro Sweco soll nun einen Maßnahmenplan ausarbeiten, um die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Darin soll es auch darum gehen, ob Adelsried einen weiteren Brunnen bekommt oder einen Wassernotverbund mit Bonstetten eingeht. Sweco will den Maßnahmenplan für rund 5500 Euro erstellen. Der Gemeinderat nahm das Angebot einstimmig an. "Es ist einer der ersten Schritte zur Aufarbeitung unserer gesamten Wasserversorgung", sagte der Bürgermeister im Gemeinderat.

Zuschuss für Dorfhelferinnen und Betriebshelfer: Die Gemeinde Adelsried gewährt den katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfern in Bayern 2022 einen Zuschuss von 250 Euro. Der Gemeinderat war sich einig, dass diese Sozialeinrichtung unterstützt werden sollte.

Barrierefrei bis in die Kirche: Der Pfarrgemeinderat plant eine Weiterführung der Zufahrt zur Kirche. Die vorhandene Treppe soll durch einen Weg ersetzt werden, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Da ein kurzer Bereich von etwa eineinhalb bis zwei Metern davon Eigentum der Gemeinde ist, hat der Pfarrgemeinderat die Gemeinde um eine finanzielle Beteiligung gebeten. Dafür hatte der Gemeinderat seine Zustimmung gegeben. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Ob dieses Jahr bereits mit den Arbeiten begonnen werden kann, bezweifelte der Zweite Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (CSU). (mit kabe)

