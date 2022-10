Adelsried plant den Schulhausanbau nun größer

Plus Gemeinde erwartet mehr Kinder. Das macht sich auch in Kindergarten und Krippe bemerkbar. Außerdem gibt es einen neuen Dritten Bürgermeister.

Heiko Mohr ( CSU) ist neuer Dritter Bürgermeister in Adelsried. Nach dem beruflich bedingten Rücktritt von Stefan Kramer (FWG) wählte ihn der Gemeinderat am Dienstag mit neun zu sechs Stimmen zum Stellvertreter von Bürgermeister Sebastian Bernhard und Zweitem Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (beide CSU). Als Dienstältester im Gemeinderat hat Josef Zott (CSU) Heiko Mohr vorgeschlagen.