Adelsried sucht nach Ideen zum Energiesparen

Plus Energie kostet immer mehr Geld. Auch deshalb sieht sich Adelsried gezwungen, nach Möglichkeiten zum Sparen zu suchen. Im Gemeinderat werden erste Ansatzpunkte besprochen.

Wie kann Adelsried Energie und damit Geld einsparen? Um diese Frage drehte sich die jüngste Sitzung des Gemeinderats. Hintergrund ist ein Antrag der Grünen, wonach ein Plan erstellt werden soll, um herauszufinden, wo und wie eingespart werden kann. Der Antrag kommt in der Gemeinde gut an, auch wenn er mit zunächst Kosten verbunden ist.