Adelsried

06:15 Uhr

Adelsried will Platz schaffen für die Kinderbetreuung

Die kleinsten in Adelsried brauchen mehr Platz.

Plus Über verschiedene Vorschläge, Gebäude für die Betreuung der kleinsten in Adelsried zu realisieren, hat der Gemeinderat jetzt diskutiert.

Von Michaela Krämer

Wie geht es weiter mit der Kinderbetreuung in Adelsried? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat jetzt beschäftigt. Bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie des Kindergartens „Am Bächle“ ging Clemens Frosch vom gleichnamigen Architekturbüro auf die Möglichkeiten ein. Verschiedene Ansätze wurden geprüft, um einen Kindergarten mit potenziell elf Gruppen zu errichten. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur neue Gruppen geschaffen würden, sondern auch die Krippe zum bestehenden Kindergartengebäude neben dem Rathaus verlagert werden könnte.

Die bestehende Kinderkrippe an der Dillinger Straße, die saniert wurde, beherbergt drei Gruppen. Im Hinblick auf eine Förderung gäbe es keinen Grund, das Grundstück aufzugeben, sagte der Experte. Ansonsten müssten Fördergelder zurückbezahlt werden. Der bestehende Kindergarten entspricht allerdings nicht mehr den Anforderungen, wobei der Betrieb gleichwohl genehmigt ist. Der Anbau ist nicht barrierefrei, die Toilettenanlagen haben noch keine Geschlechtertrennung und die Raumhöhe ist zu niedrig. Es fehlt ein zweiter Nebenraum. So sei auch der Kellerraum als Gruppenraum nicht auf dem Stand der Zeit, wenn man in Zukunft mit neuesten Standards im Sinne der bayerischen Verordnung plane. Bis jetzt darf der Kellerraum noch genutzt werden. Bei einer Erweiterung des Gebäudes müssten die oben genannten Defizite jedoch beseitigt werden.

