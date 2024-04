Adelsrieder ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Mindestens zwei Täter durchsuchten in Adelsried die Wohnungen in einem Zweifamilienhaus.

Eine böse Überraschung hat ein Mann in Adelsried am Samstagabend erlebt: Als er gegen 21.10 Uhr seine Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der Sandfeldstraße aufsperren wollte, sah er eine Person mit einer Taschenlampe im Inneren. Als der Adelsrieder daraufhin ums Haus ging, konnte er nur noch feststellen, dass zwei Autos wegfuhren, die vermutlich in der Straße Am Sandkreuz gestanden hatten. Im Haus waren beide Wohnungen durchsucht worden. Überall waren die Schränke und Schubladen geöffnet. Aus der Wohnung des Zeugens wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Da die Bewohner der zweiten Wohnung nicht zu Hause waren, ist nicht bekannt, ob aus dieser etwas fehlt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 zu melden. (kar)