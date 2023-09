Adelsrieder Kriegerverein veranstaltet Friedensdankgottesdienst

Mit mehr als 150 Gästen hat der Krieger- und Soldatenverein Adelsried seinen Friedensdankgottesdienst am Furnierkreuz gefeiert.

Der Ort, an dem der Krieger- und Soldatenverein (KSV) Adelsried alle zwei Jahre den Friedensdankgottesdienst gemeinsam mit der Bevölkerung begeht, ist nicht zufällig gewählt. Vor einem am Waldesrand gelegenen Stadel hatten die Brüder Josef, Michael und Ludwig Furnier 1994 ein Feldkreuz errichtet. Es zeugt noch heute vom Dank der aus dem Krieg heimgekehrten Brüder und zugleich von der Sehnsucht nach andauerndem Frieden für Heimat und Menschen seitens derer, die den Zweiten Weltkrieg in all seinen Schrecken durchlebt hatten. Gleichsam ist es ein Mahn- und Denkmal für diejenigen, denen die Heimkehr nicht vergönnt war. An diese Tradition des Gedenkens und Dankens knüpft der KSV alle zwei Jahre an.

Der Vereinsvorsitzende Helmut Lenzgeiger zitierte aus den Lebenserinnerungen Ludwig Furniers zur Begrüßung der Bürger und Vereinsmitglieder: "Ich danke meinem Herrgott für eine glückliche Heimkehr und bitte um Verschonung der nachfolgenden Generationen vor solch schweren Zeiten". Mitglieder anderer Ortsvereine und des Patenvereins aus Horgau waren ebenso gekommen wie der Tochterverein aus Bonstetten und die politische Gemeinde rund um die drei Bürgermeister Sebastian Bernhard, Ludwig Lenzgeiger und Heiko Mohr.

Pfarrer Jan Forma predigt in Adelsried

Pfarrer Jan Forma, der die Heilige Messe zelebrierte und damit zugleich seinen Einstand in Adelsried beging, griff das Thema auch in seiner Predigt auf. "Wie ist Frieden möglich?", fragte der Geistliche, um anschließend die persönliche, innere Friedenserfahrung mit dem Frieden zwischen Menschen und Völkern zu verbinden: "Ohne Vergebung kann es keinen Frieden geben, ohne Vergebung und tätige Reue, bleibt ein Schatten über unserer Seele wie über unserer Beziehung zu anderen." Musikalisch begleitet wurde die Messe vom Männergesangsverein Viktoria. Anschließend fand ein Frühschoppen statt. (AZ)

