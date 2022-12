Adelsried

06:00 Uhr

Adelsrieder müssen für Wasser mehr bezahlen

Das Trinkwasser in Adelsried wird teurer. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen.

Plus In welcher Höhe die Gebühren angepasst werden, ist noch unklar. Fest steht aber schon jetzt: Das Trinkwasser in der Gemeinde wird teurer.

Von Michaela Krämer

Der Wasserpreis in Adelsried wird steigen. Das hat der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Er legte fest, dass die Gebühren für das Kalenderjahr 2023 neu kalkuliert werden, allerdings erst im laufenden Jahr. Klar ist jetzt schon, dass die Bürgerinnen und Bürger in Adelsried für Trinkwasser künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. „In welcher Höhe eine Anpassung der Grundgebühr sowie der Verbrauchsgebühren erforderlich wird, kann erst nach Abschluss der Berechnungen festgestellt werden“, erklärte Bürgermeister Sebastian Bernhard.

