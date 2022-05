Der Adelsrieder Tennisclub hat so viele Mitglieder wie nie 

Der Vorsitzende des Adelsrieder Tennisclubs, Werner Scharnowski, ist sich sicher: Die Zeichen für den Breitensport stehen gut. Was der Verein plant.

„In dieser Saison heißt es Vorteil Tennisclub“, eröffnete Vorsitzender und zugleich Sportwart Werner Scharnowski die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Adelsried. Nach langjähriger Corona-Pause möchte der Verein wieder durchstarten. Scharnowski stellte dar, vor welchen bürokratischen, organisatorischen wie spielerischen Herausforderungen der Verein in den letzten Jahren stand. Für die Saison 2022 steht noch viel im Terminkalender.

Erfreulich sei in dieser Hinsicht auch, dass mittlerweile der Verein eigene BTV-Leistungsklassenturniere organisiere und Spieler aus nah und fern teilnehmen. Möglich ist dies deshalb, weil der TCA nun mit Florian Hoppe und Jürgen Risinger zwei geprüfte Turnierleiter in seinen Reihen hat. Besonders stolz zeigte sich Scharnowski über das in diesem Jahr wieder aufgelegte Saisonheft des Vereins, das an alle Haushalte in Adelsried und Kruichen verteilt wird und ausführlich sowie grafisch ansprechend über die Aktivitäten berichtet. Mit aktuell 226 Mitgliedern hat der Verein so viele wie noch nie.

Seitens der Gemeinde überbrachte Ludwig Lenzgeiger in Stellvertretung des coronabedingt absenten Bürgermeisters Sebastian Bernhard Worte der Anerkennung. Zweiter Vorsitzender Karl Mayer stellte die Finanzen vor. Dass der Verein trotz der zahlreichen Investitionen mit Blick auf die Kasse gesund dastehe, sei aber nicht allein den Mitgliedern, sondern auch den zahlreichen Spendern zu verdanken. Seit 30 Jahren engagiert sich Mayer in unterschiedlichen Positionen, darunter über Jahrzehnte als Kassierer sowie seit zwei Jahren auch als Zweiter Vorstand.

Außerdem wurden geehrt: