Adelsrieder übergeben Spenden an mehrere Projekte

Ein Dorf hilft: 5000 Euro haben die Vereine und Mitwirkenden des Weihnachtsmarkes in Adelsried an verschiedene Hilfsprojekte übergeben.

Obschon das Wetter beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr zu wünschen übrig gelassen hatte, liefen die Geschäfte der aktiven Vereine und Organisationen blendend. So kam eine ansehnliche Summe zusammen, die an Hilfsprojekte in der Region verteilt wurde. Insgesamt hatten die Adelsrieder Weihnachtsmarktaktiven 5000 Euro zur Verteilung erwirtschaftet, die 60 Prozent des Gewinns darstellen. 40 Prozent werden zu gleichen Teilen an die Marktveranstalter ausgezahlt, um die Jugendarbeit zu fördern.

Bürgermeister Sebastian Bernhard, selbst als Schirmherr der Veranstaltung, erklärte vor Kurzem beim abschließenden Treffen der Gruppe: „Ohne die unzähligen Ehrenamtlichen, die alljährlich das Weihnachtstreiben auf dem Rathausplatz aufbauen, veranstalten und nachbereiten, wäre diese Dorfveranstaltung nicht möglich. Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank seitens der Gemeinde“.

Viele Vereine im Ort waren beteiligt

Die Freiwillige Feuerwehr, der Tennisclub, der Gartenbauverein, die Junge Union und CSU, der Reit- und Fahrverein, die Freie Wähler Gemeinschaft, der Elternbeirat des Kindergartens, der Förderverein sowie der Elternbeirat der Grundschule und Helmut Lenzgeiger als Kassierer trugen durch ihren Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Die Vertreter dieser Gruppen entschieden jetzt auch darüber, welche sozialen Projekte unterstützt werden sollten. Fünf Organisationen wurden somit in diesem Jahr mit jeweils 1000 Euro bedacht: Die Weldener Tafel (Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln), der Bunte Kreis (Nachsorge und Hilfe für Familien mit kranken Kindern), Paulinchen (Initiative für brandverletzte Kinder), Dachskinder (Unterstützung für Eltern mit behinderten Kindern) und der Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben (Förderung der Altenhilfe).