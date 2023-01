Adelsriederin gewinnt europaweiten Wettbewerb mit Gedicht über Italien

Plus Mit einem Text über ihr Sehnsuchtsland Italien überzeugt eine 19-Jährige aus Adelsried die Jury der Europäischen Kommission. Nun darf sie kostenlos mit dem Zug durch Europa reisen.

Pizza, Pasta und Amore – Italien ist das Sehnsuchtsland der 19-jährigen Lisa Meier aus Adelsried. "Ti amo Bella Italia", schreibt sie in ihrem Gedicht, mit dem die junge Frau einen europaweiten Wettbewerb gewann. Auf Deutsch heißt das: "Ich liebe dich, wunderschönes Italien." Mit ihrer Liebeserklärung an das Land überzeugt die 19-Jährige eine Jury der Europäischen Kommission. Die wollte wissen, welche Auswirkungen die Europäische Union im Alltag junger Menschen hat.