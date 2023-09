Ältere Frau touchiert aus Unachtsamkeit Leitplanke

Unverletzt geblieben ist eine ältere Frau, die am Mittwoch aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug die Leitplanke auf einer Kreisstraße gestreift hat.

Die Polizei Zusmarshausen berichtet von einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. September, auf der Kreisstraße A5 zwischen Bonstetten und Adelsried. Eine 81-jährige Frau befuhr die Strecke in Richtung Adelsried und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, so berichten die Beamten. Dort touchierte sie mehrere Felder der Leitplanke. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug und den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (jah)

