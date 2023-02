Unfall beim Abbiegen: Auto gerät gegen Lastwagen

Nach einem Unfall beim Abbiegen musste die Feuerwehr zur Hilfe eilen

Leichte Verletzungen an der Hand hat sich ein 69-Jähriger bei einem Autounfall zwischen Adelsried und Horgau zugezogen. Freitagmittag war der Mann mit seinem Auto mit Anhänger auf der Staatsstraße von Adelsried in Richtung Aystetten unterwegs. An der Einmündung in Richtung Horgau Bahnhof bog der 69-Jährige nach rechts ab, um auf der Kreisstraße in Richtung Horgau zu fahren. Beim Abbiegen kam das Fahrzeuggespann zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 51-Jährigen zusammen. Am Pkw-Gespann entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, am Lkw sind es etwa 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Lastwagen konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Feuerwehr Adelsried war mit sieben Personen am Unfallort.

Teurer Blechschaden in Zusamzell

Ebenfalls beim Abbiegen hatte es am Freitagvormittag in Zusamzell (Gemeinde Altenmünster) gekracht. Eine 32-Jährige bog mit ihrem Auto nach links auf die St.-Nikolaus-Straße ein und übersah laut Polizei einen von links kommenden Pkw eines 31-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. (AZ)