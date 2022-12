Arbeiter wird bei Betriebsunfall schwer verletzt

Ein Arbeiter stürzte in Adelsried mehrere Meter tief ab und verletzte sich. Nach der Ursache des Betriebsunfalls wird noch geforscht.

Zu einem schweren Betriebsunfall auf einer Baustelle kam es am Freitag, 2. Dezember, gegen 15.35 Uhr. Bei Zimmermannsarbeiten in einem Dachgeschoss stürzte nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache ein 46-jähriger Arbeiter mehrere Meter tief ab. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der Arbeiter wurde mit Verdacht auf Bruch eines Halswirbels und einer schweren Hüftfraktur zur stationären Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in Adelsried

Zur Aufklärung des Unfalls und aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zur weiteren Sachbearbeitung die Kriminalpolizei Augsburg hinzugezogen. (lig)